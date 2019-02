CCOO guanya les eleccions al sector financer de Balears a l'obtenir un 42,76% dels representants

Publicado 14/2/2019 17:39:18 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Comissions Obreres de Balears, a través del sector de Banca de CCOO Serveis, ha guanyat les eleccions sindicals celebrades a la banca amb el suport majoritari de les plantilles, un 42,76 per cent de representació, segons es desprèn de les dades amb el 94,64 per cent del vot escrutat.

Des del sindicat han apuntat que la federació de Serveis de CCOO a les Illes s'ha mantingut "com la força més votada", amb un 35,06 per cent amb 27 delegats, per davant de Fine amb un 23,38 per cent; UGT, amb un 4,49 per cent i d'altres, amb un 2,6 per cent.

En relació a les entitats, ha destacat la majoria obtinguda en Bankinter i Deustche Bank, amb un 100 per cent; Banc Santander, amb un 64,7 per cent i Banc Sabadell, amb un 38,4.

CCOO de Balears ha apuntat que, amb aquests resultats, es torna a tenir la "responsabilitat" de liderar la negociació del Conveni de Banca i ha assenyalat que els principals reptes seran el temps de treball, les retribucions, la professionalitat, la formació, la igualtat, la salut laboral i la digitalització.

A NIVELL ESTATAL

A nivell estatal, CCOO també ha revalidat la seva condició com a primer sindicat del sector bancari en obtenir el suport majoritari de les plantilles, amb més d'un 40 per cent de representació, segons es desprèn de les dades amb el 95,35% del vot escrutat de les eleccions sindicals.

D'aquesta manera, CCOO ha guanyat aquest procés electoral, amb 909 delegats i un 42,58% de representació, seguit d'UGT, que ha aconseguit 430 delegats i una quota del 20,14%. Per darrere se situen altres sindicats bancaris com Fine, CGT, FITC, CIG, LAB, ELA i CSIF.

Els més de 93.000 empleats de banca expliquen així amb un total de 2.135 representants sindicals repartits per tot el territori nacional, enfront dels 2.919 de fa quatre anys, que cerquen defensar i negociar els drets recollits en el 'Conveni Col·lectiu Sector de Banca'.

Entre les principals prioritats sindicals es troben l'erradicació de les prolongacions de jornada, la defensa del dret a la desconnexió, així com combatre amb la pressió comercial i la disponibilitat "indiscriminada" que impedeix la conciliació.

També cerca aconseguir increments salarials a la taula de conveni o millorar els mecanismes de retribució extraordinaris per participar dels resultats de les empreses.