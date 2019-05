CCOO insta l'electorat a votar partits d'esquerra per revalidar el Pacte

Publicado 23/5/2019 12:38:57 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Maig (EUROPA PRESS) -

El secretari general de CCOO a Balears, José Luis García, ha demanat als ciutadans que diumenge que ve votin a partits d'esquerra i s'ha mostrat a favor de revalidar el Pacte de Progrés a l'arxipèlag balear ja que, segons ha opinat, aquestes opcions polítiques són les que "milloren la condicions de vida de la classe treballadora".

Així s'ha expressat García en una roda de premsa en la qual ha explicat que aquesta petició de vot "no és una carta blanca" ja que el sindicat "serà exigent" davant demandes relatives a la lluita contra la precarietat laboral, la diversificació de l'economia o la millora en la problemàtica de l'accés a l'habitatge a les Illes.

"CCOO demana el vot per a les opcions progressistes de Balears per poder millorar les condicions de vida de la classe treballadora de Balears, encara que demanar el vot no és una carta blanca perquè serem molt exigents a l'hora d'aplicar polítiques que afectin als treballadors de les Illes", ha insistit García, qui ha posat en valor la influència del sindicat en les polítiques d'ocupació dutes a terme per l'Executiu autonòmic durant la present legislatura.

"Amb el Govern del Pacte hem pogut exigir polítiques de qualitat, hem participat del diàleg social i hem influït perquè els treballadors millorin les seves condicions de vida a Balears", ha explicat. No obstant això, ha marcat distàncies i ha advertit que la petició de vot a partits d'esquerra no implica una pèrdua d'exigències en demandes relatives a la precarietat laboral, la pobresa o els problemes d'habitatge a les Illes.

"IRRUPCIÓ DE L'EXTREMA DRETA"

En aquest sentit, el secretari general de CCOO a Balears considerat que els comicis del diumenge són "transcendentals" ja que, per primera vegada en la història, el Govern i molts ajuntaments podrien revalidar una majoria parlamentària de progrés.

En la mateixa línia s'ha expressat el secretari d'organització de CCOO confederal, Fernando Lezcano, qui ha instat no només a la participació electoral sinó al vot cap a formacions progressistes "davant la irrupció de l'extrema dreta" en l'escenari polític. "En aquesta ocasió fem una crida a la participació electoral a favor de les forces progressistes que tenen un programa que permet pensar en el futur i no en el passat", ha afegit.

En clau europea, Lezcano ha subratllat que el "gran repte" de la Unió Europea és "superar l'onada de populisme reaccionari", per la qual cosa ha insistit en la necessitat de votar en els comicis al Parlament Europeu del proper diumenge ja que a Europa "es decideixen coses transcendentals".

"Ens agradi més o ens agradi menys, a la UE es decideixen grans qüestions que afecten a les polítiques nacionals, i nosaltres les hem sofert amb les polítiques d'austeritat durant la crisi, així que no és cap broma", ha advertit.

"CUINA GENERAL"

En relació als resultats dels comicis generals del 28 d'abril, Lezcano ha reiterat la postura del sindicat en relació a la majoria parlamentària de forces de progrés a les Corts Generals encara que ha evitat pronunciar-se sobre les formacions polítiques que integrarien un possible Govern de coalició.

"Ens pronunciem sobre la necessitat d'un Govern fruit d'un acord entre formacions progressistes amb un programa que doni confiança a la ciutadania i que abordi l'atur, la millora del Salari Mínim Interprofessional, les pensions o la recuperació dels drets dels treballadors en la negociació col·lectiva", ha expressat.

A més, ha assegurat que CCOO està disposat a negociar un nou Estatut de Treballadors encara que ha posat de relleu la necessitat de "corregir aspectes nocius" de la Reforma laboral que van quedar en el tinter a l'anterior legislatura.

Preguntat per la possibilitat d'un pacte a nivell estatal entre PSOE i CS, Lezcano ha assenyalat que els socialistes haurien de realitzar "una pirueta del quinze" per justificar davant l'electorat un possible pacte amb Cs. "A la cuina regional seria possible, però a la cuina nacional ho veig difícil", ha manifestat.

En aquest sentit, ha reivindicat la possibilitat de formar un Govern de coalició d'esquerres a escala estatal. "Un no entén per què s'han d'esquinçar les vestidures davant la possibilitat d'un Govern entre PSOE i Unides Podem", ha plantejat.