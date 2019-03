CCOO reivindica mesures perquè la maternitat "no segueixi penalitzant" la trajectòria professional de les dones

Publicado 6/3/2019 12:17:05 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Març (EUROPA PRESS) -

La Secretària d'Acció Sindical i Polítiques Socials de CCOO a Balears, Eva Cerdeiriña, ha reivindicat aquest dilluns en roda de premsa "una bateria de mesures" perquè la maternitat i les tasques de cura "no segueixin penalitzant" la trajectòria professional de les dones i ha argumentat que la bretxa laboral "sí que s'ha reduït lleugerament", des de 2008 fins el 2018, del 15,86 al 8,85, encara que en el grup d'edat de 35 a 44 anys, que és "on hi ha major diferència", segueix havent-hi una bretxa de el 11,29 en el passat any.

En aquest sentit, Cerdeiriña ha proposat la prolongació dels permisos de maternitat, la conciliació familiar i la sensibilització d'entrades i sortides del treball que, al seu judici, "podrien ajudar a rebaixar aquesta desigualtat" i, així mateix, també ha sostingut que podria dur-se a terme la seva promoció interna en l'empresa ja que, "per primera vegada", "l'esforç invertit en estudis per les dones s'està veient recompensat" i ha explicat que els contractes de tècniques professionals i científiques --dones amb estudis superiors-- han augmentat un 6,15 per cent, de 22.193 contractes a 23.559.

((Hi haurà ampliació))