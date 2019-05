Cehat impugna els plecs dels viatges de l'Imserso per "lesionar greument" els seus interessos

Publicado 8/5/2019 10:13:20 CET

Mantenen que per evitar les pèrdues, el preu per persona i dia hauria de situar-se en 25 euros

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics (CEHAT) preveu impugnar aquest dimecres els plecs del concurs dels viatges de l'Imserso, després de rebre llum verda de les 51 associacions hoteleres a les quals representa (15.000 establiments i 1,8 milions de places), per considerar que "lesionen greument" els interessos del sector i ser "absolutament incompatibles" amb el producte de qualitat que han d'oferir.

En declaracions a Europa Press, el president de la patronal hotelera, Juan Molas, ha assegurat que amb els actuals plecs "no solament no es milloraran les estades per les dues properes temporades" dels gairebé un milió de pensionistes que es beneficien del programa en les seves vacances, si no que tampoc les aportacions tarifàries.

En alguns casos els paquets "suposen una rebaixa del 8%, 10% i fins al 12% sobre els preus de mercat", la qual cosa unida a l'increment de serveis per a un servei de qualitat, fa difícil garantir els llocs de treball en hotels que no estarien oberts durant l'hivern, i tot això "sense perdre l'esperit del programa".

La Confederació considera lesiu les revisions per a la segona, tercera i quarta anualitat: una revisió a l'alça del 0,92% per 2020 i la congelació (0%) per 2021 i 2022, els dos anys de pròrroga que es contemplen.

Segons denuncien, el disseny econòmic del programa és un problema. Des del sector es manté que, per evitar les pèrdues, el preu per persona i dia hauria de situar-se en l'entorn als 25 euros (actualment està entre 22,10 i 22,50 euros) tenint en compte tots els serveis que ofereixen.

"Els marges no donen", ha afirmat el president dels hotelers, que lamentat a més que es prevalguin les places en hotels de quatre estrelles quan els establiments de tres donen un bon servei durant els més de 30 anys dels viatges de l'Imserso i que poden quedar-se "fora de la contractació".

Qüestionat per l'informe de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMV) que aconsella redissenyar el nombre de lots, augmentant-los o reconfigurándolos per activitats o serveis, davant la "poca o nul·la concurrència", el president dels hotelers ha evitat pronunciar-se. "No entrem, no ens competeix valorar-ho, però com més gran sigui la competència millor", ha resolt.

Respecte a si la impugnació pot retardar el procés i afectar al calendari, Molas ha assenyalat que l'Administració té mecanismes per garantir la seva continuïtat, com prorrogar-la per a un nou redisseny de la licitació, com han fet en altres ocasions.

Les empreses interessades tenen de termini per presentar les ofertes fins al 17 de maig, segons figura en la documentació de la Plataforma de Contractació del Sector Públic per la Direcció general de l'Institut de Majors i Serveis Socials, i s'espera iniciar la comercialització en agències de viatges al setembre.

"ENS SENTIM MALTRACTATS".

Així les coses, l'actual disseny dels plecs "no respon les expectatives" del sector hoteler, amb un aportació molt per sota de mercats i amb unes prestacions d'assistència sanitàries, etc... o fins i tot reserva de places que fan difícil prestar aquest servei, recalca Molas.

El plec reserva l'1% de les places subvencionades al 50% per a les persones que tinguin recursos econòmics iguals o inferiors a les pensions no contributives de jubilació o invalidesa.

La Confederació considera que els usuaris finals tenen la capacitat suficient l'increment d'aportacions d'una forma progressiva durant anys de vigència del nou programa.

La patronal hotelera ve sol·licitant des de fa molts mesos que s'incloguin les aportacions realitzades pels gairebé 400 establiments que participen cada temporada en els viatges de l'Imserso, sense èxit, per part dels successius responsables al capdavant de l'organisme. "Ens hem sentit maltractats", ha conclòs Molas.

900.000 PLACES PREVISTES.

El Govern ha licitat els viatges de l'Imserso de les temporades 2019/2020 i 2020/2021 per a la contractació, organització, gestió i execució del programa de Turisme Social de l'organisme, adscrit al Ministeri de Sanitat, per un valor estimat de més de 1.142 milions d'euros.

En concret, el valor estimat del contracte ascendeix a 1.142.365.995,76 euros, IVA exclòs, xifra que inclou tant l'aportació de l'Imserso (20,39%) i la dels beneficiaris (79,61%) durant les dues temporades, així com una possible pròrroga per altres dues (1 de setembre de 2021-31 d'agost de 2023), i les modificacions previstes en els plecs. Oferirà 900.000 places agrupades en tres lots: Canàries i Balears, costa peninsular i turisme d'interior i procedència europea, havent-se incrementat en un 7% pel que fa a la temporada passada.

En la temporada anterior, van participar 400 establiments hotelers, que van acumular 8 milions de pernoctació. També es van crear 90.000 ocupacions i 938.000 places. La gestió d'aquests viatges va ser a càrrec de Mundosenior (costa peninsular i turisme d'interior) i de Mundiplan (Canàries i Balears).