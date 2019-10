Centenars de persones acudeixen a la manifestació del 12 d'octubre a Palma de Mallorca

Publicado 12/10/2019 14:08:57 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Centenars de persones han acudit aquest dissabte a la manifestació del 12 d'octubre, amb motiu del Dia de la Hispanitat, que ha començat a Plaça Espanya i té previst un recorregut que acaba a Consolat de Mar.

El president de Foro Baleares --un dels organitzadors de la manifestació--, Cosme Bernat, ha declarat que la intenció de l'acte és el suport a la Constitució, que, segons ell, "està sent vulnerada" en diverses parts d'Espanya, reivindicar que les modalitats lingüístiques del català s'estudiïn en col·legis, alhora que ha criticat "les tergiversacions històriques que s'estan duent a terme als centres educatius".

"Fa tres anys que organitzam la manifestació. Volem que la gent de dretes i d'esquerres es manifesti a favor de la Constitució", ha dit el president, que ha afegit que el referèndum d'autodeterminació plantejat per la formació MÉS per Mallorca és "totalment inacceptable".

Durant el recorregut s'han pogut escoltar cançons com l'himne d'Espanya o '¡Que viva España!', mentre que alguns manifestants portaven cartells en els quals es podia llegir 'Convivència Balear'. També s'han pogut sentir crits en castellà de 'Vivan las regiones' o 'Viva España'.

A la manifestació han acudit els diputats de Vox Sergio Campos i Idoia Ribas, així com el regidor de la formació a Palma Fulgencio Coll. També la 'popular' Maria Salom s'ha deixat veure entre els manifestants.

Per la seva banda, el candidat al Congrés per Balears de Vox, Toni Salvà, ha explicat a Europa Press que la seva presència en la manifestació respon al fet que Vox té "vocació nacional", per la qual cosa el seu partit vol "conservar la diversitat d'Espanya dins de la unitat" i ha posat èmfasi al fet que es pugui estudiar en castellà en qualsevol part del territori nacional.

"Tant a Buñola com a Hernani s'hauria de poder estudiar solament en espanyol", ha dit Salvà, que ha afegit que Espanya "necessita redreçar el rumb", ja que el país té "una immigració il·legal descontrolada i unes forces centrípetes nacionalistes com la catalana i la basca" que són, segons ell, "perilloses".

"Si la dreta perd el poder a Galícia tindrem una nova força nacionalista gallega. Això se'n pot anar en orris en molt poc temps", ha conclòs.

Finalment, el fundador de Foro España de la Solidaritat i el Progreso, Mariano Alomar, ha comentat que Balears "té la seva personalitat pròpia però pertany a un país molt gran", i ha afegit que "tots pertanyem a una gran família històrica".

"Hem de trobar el secret per conviure junts com ho hem fet els últims 40 anys, que ha estat l'època de major progrés. Junts, tots els espanyols som més potents que separats", ha continuat. "Avui és el Dia de la Hispanitat i tots l'hauríem de celebrar", ha conclòs.