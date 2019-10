Ciudadanos preguntarà al conseller d'Educació sobre la "penosa" situació de l'Escola d'Arts i Oficis d'Eivissa

Publicado 18/10/2019 11:30:07 CET

El grup parlamentari de Ciudadanos (Cs) preguntarà al conseller d'Educació, Martí March, sobre la "penosa" situació de l'Escola d'Arts i Oficis d'Eivissa.

Segons ha explicat la formació en un comunicat, el diputat eivissenc Maxo Benalal ha criticat que no estigui previst el canvi de l'Escola a Sa Coma. El centre, que porta anys reclamant millores en les seves instal·lacions, compta amb més de 200 alumnes, entre els cicles formatius i de Batxillerat per al proper curs, ha assegurat Cs.

"El conseller March va anunciar l'any passat un estudi per conèixer les deficiències en les instal·lacions", encara que, segons Cs, no s'han vist millores.

"La Direcció ha criticat que l'edifici està atrotinat i que existeixen deficiències en els banys, hi ha parets sense pintar i les classes no són adequades. I el més preocupant és que s'inicia un nou curs sense aire condicionat i amb les hores de calefacció restringides per falta de pressupost", ha manifestat Benalal.

La formació ha recordat que March i el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, van mantenir una trobada en la qual es va posar sobre la taula la possibilitat de cofinançar el projecte o que la institució eivissenca avanci els diners. En aquest sentit, Benalal ha dit que el Govern "obliga les institucions eivissenques a fer un pas al capdavant per la seva incapacitat de fer front als problemes dels estudiants".

Per finalitzar, Benalal ha recordat que l'Associació Professional de Docents d'Eivissa va criticar també que Educació havia suprimit els estudis de forja, una formació que era única a Balears i que ja tenia alumnes inscrits per al proper curs.