Ciutadans no s'oposa a debatre la PNL de MÉS que insta un referèndum entre monarquia i república

Publicado 17/9/2019 12:53:16 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Ciutadans al Parlament, Marc Pérez Ribas, ha indicat aquest dimarts que la seva formació no s'ha oposat a debatre la Proposició No de Llei de MÉS, que sol·licita la convocatòria d'un referèndum a Balears i a Espanya per triar entre la monarquia parlamentària o una república, després de conèixer l'informe jurídic favorable de la lletrada del Parlament, que ha considerat que aquesta PNL és apta per al seu debat.

En una roda de premsa celebrada aquest dimarts en el Parlament, Ribas ha afegit que l'informe deixa clar que la PNL és una "declaració de voluntat sense una força vinculant". Així, ha detallat que en el cas que la PNL s'aprovés i aquesta arribés a l'Executiu estatal, aquest podria fer "cas omís" a aquesta iniciativa.

A més, el diputat de Ciutadans ha afirmat que el vot de la seva formació davant aquesta proposta serà negatiu en considerar que l'actual sistema de monarquia parlamentària ha portat a Espanya al "progrés".