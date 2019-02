Cladera afirma la necessitat de l'aprovació del REB i de l'eliminació de la coneguda 'llei Montoro'

Publicado 9/2/2019 20:21:35 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Febr. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Consell de Mallorca i actual consellera d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern, Catalina Cladera, ha destacat aquest dissabte, en un acte socialista celebrat a Inca, la necessitat de lluitar contra "les polítiques que resten autonomia als ajuntaments", com la coneguda 'llei Montoro', i ha instat a l'actual secretària d'Igualtat del PSOE, també present en l'acte, a fomentar l'aprovació del REB.

En aquest sentit, Cladera ha volgut recordar a Calvo "la condició diferent que té l'arxipèlag" i ha expressat que "sap que falta poc" respecte a l'aprovació del REB. "Només necessitem una 'mica' d'ajuda" ha comentat, la qual cosa ha provocat nombrosos aplaudiments tant del públic com dels candidats municipals presents en l'acte.

Cladera s'ha pronunciat així davant un auditori de prop de 600 simpatitzants del partit, en un discurs en el qual ha destacat la necessitat de poder gestionar des dels ajuntaments el superàvit d'aquests, la qual cosa s'ha conegut com la 'llei Montoro' i que es va dur a terme pel Govern central.

D'altra banda, Cladera ha esmentat els canvis realitzats per l'Executiu Autonòmic com el tren elèctric a Sa Pobla, els canvis en educació o la gestió del Consell de Mallorca en l'esport. Cladera ha expressat que és "per celebrar haver arribat als 1000 milions de pressupost en Educació". "Com a mare em sento orgullosa", ha expressat.