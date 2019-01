Cladera assegura que el ple del Consell Nacional de Protecció Civil fomenta la col·laboració de les administracions

Publicado 22/1/2019 13:20:02 CET

La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha participat aquest dilluns a Madrid en el ple del Consell Nacional de Protecció Civil, a la seu del Ministeri de l'Interior, i ha assegurat que aquest tipus de trobades "fomenten la participació i la col·laboració de les diverses administracions per treballar junts".

Segons ha informat la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques en un comunicat, Cladera ha assistit a la trobada juntament amb el director general d'Emergències i Interior, Pere Perelló, i ha pogut reunir-se amb els representants de totes les comunitats autònomes i el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, així com amb la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera.

L'objectiu de la reunió ha estat "ampliar i consolidar la col·laboració institucional i la participació de les diverses administracions per afrontar reptes comuns, principalment en planificació, formació i normativa, en matèria de protecció civil i emergències".

En concret, es tracta del primer ple del Consell Nacional de Protecció Civil presidit per l'actual ministre de l'Interior i el primer des de la sessió constitutiva d'aquest òrgan.

El Consell Nacional de Protecció Civil ha abordat diversos assumptes, com el pla de mesures per a la reducció de la vulnerabilitat social i personal davant les emergències -de caràcter formatiu, normatiu, econòmic i de sensibilització i que té l'objectiu de millorar la resposta específica a col·lectius vulnerables per causa de discapacitat, edat o situació econòmica i social- o la tramitació de la proposta de la Comissió Europea relativa al projecte RescUE, el mecanisme europeu de Protecció Civil.

Així mateix, el ple ha acordat la constitució de noves comissions tècniques obertes a les diverses administracions, relatives a l'estratègia del Sistema Nacional de Protecció Civil i a les prioritats per al desenvolupament de la Llei 17/2015, del Sistema Nacional de Protecció Civil, entre altres.