Cladera insisteix que el Govern "no qüestiona" la carrera professional i treballa perquè "es mantingui"

Publicado 29/5/2019 12:33:30 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Maig (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha insistit aquest dimecres en què el Govern "no qüestiona" la carrera professional i treballa perquè aquesta "es mantingui" i "se segueixi pagant".

"L'Estat no està qüestionant la carrera professional, sinó el concepte de massa salarial, és a dir, com pugen totes les retribucions que hi ha previstes als pressupostos. És un problema de concepte retributiu però no de qüestionar la carrera professional", ha explicat en declaracions als mitjans de comunicació.

Cladera ha fet aquestes declaracions després que el Govern central avisés l'Executiu autonòmic que el pagament de la carrera professional, recollit en la Llei de Pressupostos d'enguany, presenta determinats dubtes legals.

Per això, ambdós governs van acordar crear una comissió bilateral de negociació, a través de la qual es troben intentant resoldre aquests problemes.