La CNMC assenyala que el projecte de Llei de Canvi Climàtic pot produir "efectes negatius" i proposa "alternatives"

Publicado 11/2/2019 13:24:43 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), José María Marín Cremada, ha registrat aquest dilluns una carta en el Parlament dirigida al seu president, Baltasar Picornell, assenyalant que el projecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica pot produir "una sèrie d'efectes negatius" i proposant "una anàlisi d'alternatives que pogués justificar la decisió presa", així com l'aplicació de "mesures menys oneroses".

A continuació, el president de la CNMC ha assegurat tenir com a objectiu "garantir, preservar i promoure el correcte funcionament, la transparència i l'existència d'una competència efectiva als mercats, en benefici dels consumidors i usuaris".

D'aquesta manera, ha assenyalat que hi ha determinats aspectes que poden suposar "potencials restriccions" a aquestes competències, com pot ser la Disposició addicional tercera del projecte en la qual es contempla la prohibició, a partir de 2025, de la circulació de motocicletes i turismes que utilitzin dièsel com a combustible, excepte per aquells vehicles respecte dels quals s'estableixin reglamentàriament excepcions, per raons de servei públic o de la seva radicació prèvia al territori balear.

"La prohibició de determinats models de vehicles tindrà un efecte negatiu sobre la competència en múltiples activitats com la venda de vehicles, la distribució de carburants en estacions de servei, les activitats de reparació de vehicles o de lloguer de vehicles, entre uns altres, i tot això en detriment de consumidors i usuaris", ha lamentat.

Així mateix, ha explicat que la mesura "sembla no ajustar-se als principis de bona regulació" perquè "no sembla que concorrin criteris de prudència i raonabilitat en la norma projectada, ja que no s'aporten dades que relacionin l'eficàcia de la prohibició amb una efectiva quantificació de la reducció de la contaminació"; i perquè presenta aspectes "substancialment discriminatoris" en contemplar que els vehicles dièsel puguin seguir circulant si compleixen una missió de servei públic o si presenten un criteri de radicació prèvia al territori.

Finalment, ha criticat que no s'ofereixi una anàlisi d'alternatives que pogués "justificar la decisió presa", així com "mesures menys oneroses com a peatges, limitacions geogràfiques per zones específiques de les illes o limitacions horàries a la circulació".