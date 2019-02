Company titlla la Llei de Canvi Climàtic de "suïcida" per a l'economia de les Illes i demana que es retiri del ple

Publicado 11/2/2019 13:13:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Febr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a Balears, Biel Company, ha titllat la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica de Balears --que es portarà a debat i votació aquest dimarts en el ple del Parlament-- de "suïcida" per a l'economia de les Illes i per als llocs de treball que comporta i, així mateix, ha demanat que es retiri de l'ordre del dia, en el marc que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha lliurat aquest dilluns una carta al president del Parlament, Baltasar Picornell, alertant de l'efecte negatiu" que pot tenir la prohibició de la circulació de vehicles dièsel des de 2025 i d'altres vehicles amb combustibles fòssils (dièsel, gasolina, gas o híbrids) des de 2035.

En roda de premsa, Company ha dit que la CNMC deixa "molt clar" que "no li agrada la Llei d'Armengol" i, en aquest sentit, instat el Govern a "tenir coherència, per una vegada en tota la legislatura" i retirar-la perquè sinó, "s'haruà de retocar tot", ja que "té massa coses com per poder posar-la damunt de la taula".