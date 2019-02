La CNMC proposa millores sobre les condicions de servei públic dels transports marítims que planteja el Govern

Publicado 14/2/2019 14:23:11 CET

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha proposat millores en la proposta de desenvolupament normatiu del règim especial de prestació dels transports marítims a les Illes, remès pel Govern, en les quals s'analitza el text des d'un punt de vista de "la competència efectiva en els mercats" i "la regulació econòmica eficient".

En un comunicat, la CNMC ha recordat que el transport marítim està "plenament liberalitzat" i que, per això, "qualsevol proposta d'intervenció reguladora en aquest sector ha de justificar-se perquè existeix una necessitat real d'interès públic que el mercat és incapaç de satisfer".

Segons han informat, el Govern proposa incloure en la seva normativa obligacions de regularitat, freqüència o capacitat de les navilieres i, en aquest sentit, la CNMC considera que "no s'aporta la informació suficient que justifiqui aquests requisits", per la qual cosa, al seu parer, "no es pot valorar si aquestes mesures d'intervenció reguladora són raonables, necessàries i proporcionades".

En aquest sentit, han apuntat que com a "obligacions de servei públic", s'haurien de "justificar més en profunditat i amb estudis d'impacte" aquests aspectes citats, no obstant això, valoren "positivament" l'enfocament regulador.

Així mateix, també han explicat que el Decret permet que els armadors es coordinin per a repartir-se les condicions de prestació del servei i han detallat que, al seu judici, aquesta mesura presenta "evidents riscos per a la competència".

En aquesta línia, des de la CNMC han assenyalat que "s'hauria d'acreditar que és necessària i posar els acords en coneixement de l'autoritat de competència als efectes oportuns". Addicionalment, s'ha recomanat "replantejar les mesures de coordinació que l'Administració podria imposar als operadors, a causa de la falta d'habilitació normativa en aquest punt".

Així mateix, han recordat que el projecte ha d'ajustar-se a la nova normativa de contractes del sector públic, així com la importància de realitzar un disseny del procés de licitació del contracte que garanteixi la competència entre els diferents participants.