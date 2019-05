La coalició Més-Esquerra de Manacor aposta per canviar el model de mobilitat del municipi

Publicado 30/4/2019 18:02:15 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coalició Més per Manacor i Esquerra Republicana han manifestat aquest dimarts la seva intenció de canviar el model de mobilitat del municipi si tenen representació en el Consistori després de les eleccions del 26 de maig.

Segons ha informat la coalició en un comunicat, en el municipi no s'ha apostat per canviar el model fins ara, i segons ells, "no té cap sentit tenir els carrers plens de vehicles privats circulants, dificultant el pas de vianants i altres mitjans de transport sostenible".

"Creiem que els carrers són espais per fer vida i que s'ha de poder circular amb seguretat i sense fums. Això no significa llevar tots els cotxes però sí racionalitzar el seu ús. A Manacor no s'ha apostat per canviar el model de mobilitat", han afirmat des de la coalició.

A més, la posició dels partits és que per les particularitats urbanes de Manacor, la majoria de desplaçaments "es podrien fer a peu, amb bicicleta o en noves formes de transport com el patinet elèctric".

"Quan Miquel Oliver sigui alcalde apostarem per remodelar la mobilitat en tot el municipi. Facilitarem que la gent vagi a peu, amb bicicleta o en patinet elèctric", ha manifestat la membre de la candidatura Antònia Pujades en un vídeo difós a xarxes socials.

Finalment, des de Més-Esquerra creuen en "un turisme respectuós amb el medi ambient, que no envaeixi l'illa, però sobretot perquè els ciutadans puguin gaudir de la naturalesa" i puguin també desplaçar-se en mitjans no contaminants.