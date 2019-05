El col·legi de Son Tugores d'Alaró registra una incidència al no tenir paperetes del PI al Parlament

Publicado 26/5/2019 13:02:50 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Maig (EUROPA PRESS) -

El col·legi electoral Son Tugores d'Alaró ha registrat aquest diumenge una incidència electoral en percatar-se a les 10.10 hores de la falta de paperetes de la candidatura de El Pi - Proposta per els Illes (El PI) al Parlament, segons ha informat Delegació de Govern.

No obstant això, la incidència s'ha solucionat als 20 minuts en estar disponibles les paperetes de la formació regionalista.

Després de ser informada la Junta Electoral Provincial, els presidents de les meses d'aquest col·legi han decidit retardar l'hora de tancament d'aquest col·legi fins a les 20.20 hores.

"S'HA SUBSANAT, COM NO PODIA SER D'UNA ALTRA MANERA"

Per la seva banda, el candidat del PI al Parlament, Jaume Font, ha declarat aquest diumenge després de votar a Sa Pobla que el cap de campanya del partit, Toni Amengual, li ha comunicat la incidència que a dues meses electorals no hi havia paperetes de El PI, alguna cosa que s'ha solucionat als vint minuts de produir-se.

"Pel que sembla hi havia dues meses sense les paperetes del PI i, al no esmenar-se la incidència, la votació s'ha interromput durant 20 minuts, fins que han arribat les paperetes i s'ha pogut tornar a votar. S'ha esmenat, com no podia ser d'una altra manera", ha resolt.