La Comissió de Varietats Locals inclou 160 varietats al seu catàleg

Publicado 28/3/2019 16:48:47 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Març (EUROPA PRESS) -

La Comissió de Varietats Locals ha inclòs 160 varietats al seu catàleg en el qual s'incorporen 7 varietats d'albercoquer, 52 d'ametller, 3 de blat, 19 de cirerer, 16 de cítrics, 3 d'olivera, 2 de pebrots, 9 de pomera, 12 de prunera, 1 de tomàquet i 37 de vinya, segons ha informat la conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca aquest dijous a través d'un comunicat.

La inclusió d'aquestes varietats s'ha produït en el marc de la segona reunió de la Comissió des que s'aprovés el Decret de Varietats Locals al maig de 2018, en la qual estan integrats els consells insulars, l'Universitat de les Illes Balears (UIB), associacions de varietats locals i representants de l'Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera dels Illes Balears (IRFAP).

Així mateix, en la reunió també s'ha acordat creuar les entrades de material vegetal i la informació associada dels bancs de germoplasma de totes les Illes per aprofitar els recursos en benefici de la conservació de les varietats.

La comissió, formada per diferents actors que vetllen per la conservació de les varietats locals, ha valorat que l'autorització de l'olivera mallorquina i eivissenca sigui una realitat en breu i, en aquest sentit, ha reconegut la diferenciació entre "l'olivera empeltre" i l'olivera mallorquina, encara que queda pendent que el Ministeri inscrigui la varietat d'olivera mallorquina, sinònim amb la varietat camperola (eivissenca) com a varietat amb descripció oficialment reconeguda.

A més, els membres de la comissió, la propera reunió de la qual se celebrarà al setembre, han visitat la finca de Raixa a Bunyola on han vist la parcel·la en la qual s'empeltaran 18 varietats locals de cítrics que actualment es col·leccionen a sa Granja d'Esporles i que, al seu torn, constituiran el banc de germoplasma de tarongers.