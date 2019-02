Company anunciarà aquest dimarts el nou senador del PP després que el Comitè Executiu del partit ho confirmi

Publicado 11/2/2019 14:48:31 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El president del PP a Balears, Biel Company, ha dit aquest dilluns en roda de premsa que "entre aquest dimarts i aquest dimecres" s'anunciarà el nom del nou senador del Grup Popular per Balears en el Senat, ja que "ha de portar-se al ple del Parlament el dimarts que ve", si bé fonts del partit han confirmat a Europa Press que es presentarà el nom aquest dimarts prop de les 18:30.

En aquest sentit, s'ha detallat que s'anunciarà després que el Comitè Executiu regional Extraordinari del partit --que s'ha convocat "únicament" per a aquesta causa-- hagi confirmat la proposta, i es durà a terme a la seu del PP.

Cal recordar que l'expresident del Govern balear José Ramón Bauzá es va donar de de baixa com a militant del Partit Popular aquest gener i va renunciar a la seva acta com a senador del PP per Balears.

Bauzá va informar d'aquesta decisió als mitjans de comunicació a través d'una carta en la qual va acusar el seu partit d'haver estat a Balears "el que ha sembrat i regat un nacionalisme que l'esquerra no ha necessitat més que explotar".