Company, sobre Armengol: "És reivindicativa sobre el paper, però la pitjor negociadora per tancar convenis per Balears"

Publicado 2/7/2019 13:11:45 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El president del PP balear, Biel Company, ha afirmat aquest dimarts que la presidenta del Govern, Francina Armengol, és "molt reivindicativa" sobre "el paper" encara que ha considerat que la líder de l'Executiu autonòmic és "la pitjor negociadora" per tancar convenis per a Balears, segons ha informat el partit en una nota.

En la mateixa línia, Company ha recordat que Armengol es va presentar l'any 2015 amb la promesa de canviar el model econòmic. "No ha canviat res, l'única cosa que ha provocat és que el creixement de l'economia baixi d'un 4 a un 2 per cent", ha manifestat el 'popular'.

Sobre les millores del finançament per a Balears a les quals Armengol es va referir aquest dilluns durant el seu discurs de presa de possessió com a presidenta del Govern, Company ha reiterat que el Règim Especial per a Balears (REB) aprovat pel Govern ha estat un "engany a tota la societat" i ha recordat que l'any 2015 es van anunciar "320 milions d'euros en convenis que mai no van arribar" a Balears.

"ABSÈNCIA D'AUTORITAT"

En un altre ordre de coses, Company s'ha referit a la situació interna de MÉS per tancar els noms dels consellers del futur Executiu balear i ha considerat que la polèmica dels últims dies és una "mostra de l'absència d'autoritat" d'Armengol i de la seva "falta de control" sobre les àrees que gestionaran els socis de Govern del PSIB, en al·lusió a MÉS i Unides Podem.

"Ens preocupa que un partit que té el 6 per cent dels vots sigui el responsable únic de la política territorial, és un mal pacte i falsejar la democràcia", ha apuntat Company, en referència a la gestió de la cartera de Medi Ambient i Territori per part de Miquel Mir, de MÉS per Mallorca.

OPOSICIÓ "FERMA I CONSTRUCTIVA"

D'altra banda, Company ha avançat que el PP liderarà una oposició "ferma i constructiva" en el Parlament. En aquest sentit, ha avançat que els 'populars' posaran el focus en qüestions "agreujades" durant la passada legislatura i s'ha referit a la mobilitat, el turisme, l'accés a l'habitatge o la millora del finançament.

"Cal construir habitatges i no crear cap observatori, s'han d'implementar mesures capaces de pal·liar les dificultats per accedir a un habitatge. Els promotors diuen que es necessiten 16.000 habitatges", ha resolt Company.