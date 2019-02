Company considera "una martingala més de Sánchez" la possibilitat d'eleccions generals a l'abril

Publicado 11/2/2019 16:38:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Febr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a Balears, Biel Company, ha considerat aquest dimarts que la possibilitat que el president del Govern, Pedro Sánchez, estigui barrejant el proper 14 d'abril com a data per celebrar les eleccions generals de l'Estat és "una martingala seva més" i ha apuntat que, al seu judici, és una "amenaça als independentistes" perquè s'aprovin els Pressupostos Generals (PGE) per 2019.

En un comunicat, Company ha demanat una "convocatòria d'eleccions ja" i ha detallat que Sánchez "està aferrat a la cadira de la Moncloa" i mentre "segueix destruint Espanya, que destrueixi el PSOE, si li deixen però que deixi d'actuar danyant la Constitució".

Company ha assenyalat que hauria de complir amb la seva promesa prèvia a la moció de censura de convocar eleccions "de forma immediata", ja que ha assegurat que està "convençut que serà molt diferent del desgovern actual".