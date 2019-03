Company demana a Armengol que elimini l'Impost de Turisme Sostenible a l'estiu per "no minvar més la competitivitat"

Publicado 6/3/2019 16:47:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a Balears, Biel Company, ha demanat aquest dimecres a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que elimini aquest estiu l'Impost de Tursime Sostenible (ITS) para "no minvar més la competitivitat" de les Illes que, juntament amb altres polítiques del Govern, demostren, al seu parer, que "els importa ben poc allò que porta a generar riquesa".

Així ho ha manifestat en la fira de turisme ITB a Berlín, on s'ha reunit acompanyat del candidat al Consell de Mallorca i Eivissa, Llorenç Galmés i Vicent Marí, amb turoperadores i hotelers, a els qui els ha traslladat, en aquest sentit, la "preocupació per la caiguda important de reserves de cara a aquesta temporada".

En un comunicat, el partit ha explicat que, amb aquesta trobada, Company volia veure "com estaven d'ànims" i "quines perspectives manegen" que, segons han apuntat, "no són molt bones" i, en aquesta línia, el 'popular' ha sostingut que "les administracions han de fer tot el possible perquè la competitivitat de les Illes caigui el menys possible".

"És ara que hem de frenar aquesta caiguda per evitar que acabi reflectint-se en una caiguda d'ocupació. Entenc que Armengol ens presenti uns nombres d'increment d'ocupació que no són reals perquè es disfressen, però tot el sector turístic ens ha dit que si deixa de venir un 20 per cent de turistes a Balears, aquesta caiguda s'acabarà reflectint en una caiguda d'ocupació", ha asseverat Company.

Preguntat per les xifres d'ocupació en temporada baixa, el líder del PP ha manifestat que "està ben desestacionalitzar, sens dubte" però, així mateix, ha apuntat que "on està el 90 per cent del negoci no és en temporada baixa sinó en l'alta" que és la que, al seu parer, "cal aguantar".