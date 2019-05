Company diu que "la condició" per governar amb el PP balear és "fugir de la radicalitat i els extremismes"

Publicado 9/5/2019 12:49:13 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP al Govern, Biel Company, ha sostingut aquest dijous que "la condició" per governar amb el PP balear és "fugir de la radicalitat i dels extremismes" i ha advocat per compartir l'Executiu autonòmic amb opcions polítiques que "actuïn de forma centrada, moderada i amb seny", la qual cosa "no significa amb absència de fermesa".

En una trobada amb mitjans de comunicació, Company ha afegit que el PP "està preparat" per "arreglar els problemes de la ciutadania" i que, per això, han preparat una campanya "en positiu", sota el lema 'Ho farem bé', que cerca "admetre amb humilitat que hi ha coses que no s'han fet bé i, per això, demanen perdó i, així mateix, també traslladar el missatge que tenen experiència en política i gestió i poden fer-ho bé".

En aquest sentit, Company ha instat la mobilització de l'electorat per als propers comicis del 26 de maig per "resoldre els grans reptes" sobre "subvenció en serveis socials, mobilitat i llistes d'espera en sanitat", entre uns altres, front "una esquerra sectària i radical" que "vol seguir governant sense haver-los solucionat".

"Tenim programes potents i equips amb experiència per poder-los dur a terme i, a més de la candidatura al Govern i a les institucions insulars, estem presents a molts municipis i, de fet, una tercera part de les cap de llista són dones", ha explicat Company.

El candidat 'popular' al Consell de Mallorca, Llorenç Galmés ha assenyalat que, en aquest sentit, per a la institució insular "tenen el millor equip i un projecte de caràcter municipalista que reuneix joves i a persones amb experiència".

Per la seva banda, el candidat del PP a l'Ajuntament de Palma, Mateo Isern, ha criticat el "sectarisme" de l'últim govern municipal que, a parer seu, "només ha treballat per als seus" i ha estat "incapaç" de gestionar els recursos.

Més concretament, ha retret que "no s'ha construït ni un sol habitatge social, no han desenvolupat un plantejament seriós per resoldre el tema de la mobilitat a mitjà termini i tampoc han gestionat la seguretat ni han millorat la neteja".

"Palma no és senzilla per governar i han sortit llistes de gent sense experiència, opcions noves, que la ciutat no es pot permetre. Jo, no obstant això, sé el que cal fer i com i, per això, des del PP serem capaços de dur-ho a terme i transformar Palma perquè ningú discuteixi que és una de les primeres ciutats d'Europa", ha argumentat Isern.

Finalment, la candidata a les eleccions europees, Rosa Estaràs, ha instat a votar "amb el cap i el cor" als 'populars' perquè, segons ha apuntat, garanteixen que el Parlament Europeu "segueixi sent europeista, cregui en la democràcia, en la llibertat i en els Drets Humans" enfront "els autoritaris i xenòfobs".

Estaràs ha apuntat que el PP "està fort" per a "els reptes sobre immigració, crisi econòmica i el terrorisme" i que ella, personalment, "defensarà els drets dels balears amb ungles i dents".

Finalment, ha afegit que el Parlament Europeu és el "mur de contenció" de "l'independentisme català, les aventures sobiranistes i els 'populismes' i les Fake News --notícias falses--".