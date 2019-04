Company diu que "la gent està decebuda" amb el Pacte

Publicado 14/4/2019 18:51:58 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP al Parlament, Biel Company, ha afirmat aquest diumenge que la gent "està molt decebuda" amb el Pacte del Govern, integrat per les formacions MÉS, PSIB i Podem, i ha plantejat un PP "renovat" que barreja "experiència i joventut" per "solucionar els problemes de la gent".

Així s'ha expressat Company en declaracions als mitjans durant una visita a la Fira de la Sípia a Alcúdia en la qual també ha estat present el candidat 'popular' al Senat per Balears, Miquel Ramis.

"Enfront de la reculada d'aquests quatre anys nosaltres ens presentem renovats, barrejant experiència i joventut i amb ganes de resoldre els problemes de la gent", ha manifestat Company, qui ha retret a la presidenta del Govern, Francina Armengol, "no haver estat capaç" de posar en marxa accions en matèria educativa, energètica i de mobilitat "amb més pressupost".

"Ara diu Armengol davant de la ministra de Justícia, Dolores Delgado, que destinarà un 5 per cent del PIB a l'educació quan no ho ha fet tenint aquests quatre anys 4.000 milions més, permetent més barracons que mai en els nostres col·legis", ha declarat Company, qui ha ressenyat que el PP "té ganes de recuperar les institucions" per "ajudar a viure millor" a Balears.

"APOSTEM PER LA FAMÍLIA"

Per la seva banda, Ramis ha posat el focus en les polítiques en matèria familiar per part del PP i ha assegurat que els 'populars' "aposten per la família".

"Quan governem farem un Ministeri per a les famílies on les ajudes a la paternitat o la lliure elecció del centre escolar siguin el nucli central de les polítiques del PP", ha resolt.