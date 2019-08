Company insta Armengol a demanar a Sánchez el REB i el Conveni de carreteres en la seva reunió d'aquest dimecres

Publicado 7/8/2019 11:54:10 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Ag. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a Balears, Biel Company, ha instat aquest dimecres a la presidenta del Govern, Francina Armengol, a demanar al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, que es comprometi a activar el Règim Especial de Balears (REB) a partir del dia 1 de gener de 2020 i a destinar 210 milions d'euros a la Comunitat, en el marc del Conveni de carreteres de l'any 2004.

En una roda de premsa celebrada en el Parlament, Company ha declarat que Armengol no pot deixar que Sánchez, que es reunirà aquest dimecres a Palma amb ella, surti de Mallorca sense haver confirmat l'activació d'aquests convenis i ha afegit que Armengol és la culpable del "forat de 500 milions de la Comunitat" per "comprometre partides fictícies que no han arribat des de Madrid.