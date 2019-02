Company: "L'actual concepte de REB és fals perquè la seva finalitat és compensar la insularitat"

Publicado 22/2/2019 15:56:37 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El president del PP a Balears, Biel Company, ha dit aquest divendres que l'actual concepte de Règim Especial per a Balears (REB) que la presidenta del Govern, Francina Armengol "està manejant" és "fals" perquè "la seva finalitat no ha de ser anivellar les Illes amb la mitjana de les regions, sinó compensar els desavantatges motivats per la insularitat" i, així mateix, ha assegurat que "volen recolzar un REB bo" però "coneixent la lletra petita".

En declaracions a IB3 Ràdio, recollides pel PP en un comunicat, Company ha assenyalat que, en aquest sentit, des de la seva formació volen saber "quan entraria en vigor i si té el suport dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE)", ja que "si no hi ha garanties, es podria estar davant un nou brindis al sol de la presidenta Armengol"

A més, s'ha compromès que, si arriba al Govern, mantindrà "qualsevol euro de més" que s'aconsegueixi per a Balears i treballarà "per millorar-ho" a diferència del que va fer, al seu judici, Armengol, que "va iniciar la legislatura renunciant a 190 milions a l'any en beneficis fiscals perquè ho havia aprovat el PP". També ha assenyalat que el descompte del 75 per cent per a residents, que ara s'inclou dins del REB, es va aconseguir gràcies al govern de Mariano Rajoy.

Company ha retret el procediment que s'ha seguit i ha apuntat que "el document hauria d'haver-se posat a la disposició dels partits de l'oposició per poder estudiar-ho, fer les aportacions oportunes i defensar-ho junts".

"Tot sembla una operació electoralista, que s'anuncia de manera precipitada, amb la qual el president del Govern, Pedro Sánchez, intenta salvar Armengol a l'últim minut de la legislatura", ha sostingut.

D'altra banda, Company ha considerat que, a escala general, el balanç de la legislatura d'Armengol és "molt deficient", ja que "els 1.350 milions de més amb els quals s'ha explicat cada any no s'han traduït en polítiques que millorin la vida dels ciutadans".

En aquest sentit, el 'popular' ha afirmat que en l'actual legislatura "no s'ha crescut al mateix nivell que altres comunitats autònomes, no s'ha construït cap nou habitatge protegit, no s'ha inaugurat cap nova depuradora, a pesar que el Partit Popular va deixar la tramitació preparada", entre altres aspectes.