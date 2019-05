Company promet una deducció fiscal de l'IRPF de fins a 1.000 euros per a famílies nombroses i monoparentals

Publicado 21/5/2019 16:56:09 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP al Govern balear, Biel Company, ha assegurat aquest dimarts que, si governa, les famílies nombroses, les monoparentals amb dues o més fills i les persones amb familiars amb discapacitat a càrrec seu podran optar a una deducció de l'IRPF de fins als 1.000 euros a Balears, sumant-se així a l'ajuda nacional de 1.200 euros.

"Estem en una Comunitat Autònoma on es paga més del doble d'impostos del que es pagava en 2012 i estem en un procés de desacceleració econòmica que ens preocupa. Per això, volem presentar un model econòmic basat en una rebaixa d'impostos", ha explicat en roda de premsa.

En aquesta línia, ha assenyalat que aquesta proposta pretén "ajudar al fet que les famílies puguin arribar millor a final de mes", així com a fomentar "la formació de famílies".

Així mateix, ha subratllat que amb aquestes rebaixes fiscals "hi haurà gent en Balears que visqui molt millor i que arribi millor a final de mes" i ha assegurat que "si es gestionen bé els fons no hi haurà cap problema" per dur a terme aquestes iniciatives.

"Amb els pressupostos més alts que mai ha tingut aquesta Comunitat Autònoma i aquest superàvit estructural, es tracta de gestionar bé els fons", ha conclòs.