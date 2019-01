Company promet eliminar l'impost turístic a la temporada baixa i recuperar inversions en el sector

Publicado 30/1/2019 13:53:58 CET

El PP apunta que les inversions turístiques "modernitzaran la planta hotelera" i "recuperaran la competitivitat" de Balears

PALMA DE MALLORCA, 30 Gen. (EUROPA PRESS) -

El president del PP a Balears, Biel Company, ha afirmat aquest dimecres que el PP "eliminarà l'ecotaxa a la temporada baixa" i ha assegurat que "la primera mesura" que prendrà el seu partit si guanya les eleccions autonòmiques de maig serà "recuperar les inversions turístiques" que permetia la Llei Turística de 2012 per "modernitzar la planta hotelera i recuperar la competitivitat".

Així s'ha expressat en roda de premsa, on Company ha afirmat que Balears "sofreix una pèrdua de competitivitat pel model econòmic que practica", al seu semblar, la presidenta del Govern, Francina Armengol, a qui ha acusat de fomentar "tots els capítols de turismofòbia".

El líder 'popular' ha detallat que el PP "anul·larà l'increment" de l'impost turístic en temporada alta que va aprovar el Govern el 2018 i ha assegurat que la taxa "no pot minvar la competitivitat del sector turístic" a Balears.

Així mateix, Company ha avançat que "tot el recaptat" per l'impost de turisme sostenible "es destinarà a inversions turístiques" i s'ha referit a l'"entorn de les zones hoteleres, com la depuració d'aigües" perquè l'impost "reduït acompanyi les inversions turístiques".

D'altra banda, el president dels 'populars' a Balears ha criticat el Govern presidit per Francina Armengol per "dir que farà actuacions en el primer any de l'impost turístic, quan el 90 per cent no estan fetes". Així, ha avisat que "si l'ecotaxa no ens fa competir en el sector" el PP "es plantejarà deixar-la a zero".

"RECUPERAREM LES INVERSIONS TURÍSTIQUES"

En relació a les propostes del PP en matèria turística, Company ha avançat que "la primera mesura" que prendrà el seu partit serà "recuperar les inversions turístiques" que permetia la Llei Turística de 2012 per "modernitzar la planta hotelera i recuperar la competitivitat de Balears" com a destinació turística.

Així mateix, Company ha afirmat que amb les mesures de l'anterior norma "es van invertir uns 1.700 milions, 200 hotels van augmentar de categoria i es van crear 7.500 llocs de treball".

D'altra banda, ha criticat "la inacció" del Govern en matèria turística i ha mostrat la preocupació del PP "pels molts dubtes relacionats" amb el Brexit.