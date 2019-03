Company promet més trams de Via Verda si governa després de les eleccions de maig

Publicado 3/3/2019 18:10:25 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP al Parlament i líder del PP de Balears, Biel Company, ha afirmat aquest diumenge que la seva formació "apostarà per més quilòmetres de vies verdes" si governa després de les eleccions autonòmiques de maig.

Així ha informat el PP en un comunicat difós aquest diumenge en el qual han detallat que Company s'ha desplaçat Son Servera per presentar, al costat del candidat del PP a l'alcaldia, Jaume Servera, i el candidat del PP al Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, la via verda realitzada entre Manacor i Artà durant la legislatura 2011-2015.

En aquest sentit, Company ha assegurat que els 'populars' "aposten pel transport públic" i s'ha referit als gairebé 30 quilòmetres de via verda de Son Servera.

"El que vam fer va ser posar en positiu el que ja s'havien gastat, uns 100 milions d'euros als trens que ja havien mercat sense tenir ni les vies. Nosaltres ho habilitem per fer aquesta via verda", ha etzibat.

A més, el líder 'popular' ha afegit que "es tracta de fer un bon transport públic, no de capritxos d'alguns que volen un tren".

ELIMINACIÓ DE LA ZONFICIACIÓ TURÍSTICA DEL CONSELL

Per la seva banda, el candidat del PP al Consell de Malloca, Llorenç Galmés, ha explicat que a Santanyí "han tingut un munt" de sol·licituds de llicències per construir i ha manifestat que el Pacte "es va equivocar en anunciar l'augment de dues quarterades per construir en sòl rústic a Mallorca".

Respecte al lloguer vacacional, Galmés ha considerat que "no va fer cap mal ni en el sector hoteler ni va generar problemes de convivència a Santanyí" i ha assegurat que, "si governen", "llevaran" la zonificació turística ja que, al seu judici, "ha fet mal a les famílies de Mallorca".