Company promet recuperar la Llei Agrària del PP i un REB pels payeses de Balears

Publicado 12/5/2019 14:44:35 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP al Parlament, Biel Company, ha assegurat aquest diumenge que, si governa després dels comicis municipals, insulars i autonòmics del 26 de maig, els 'populars' recuperaran la Llei Agrària de l'anterior legislatura i, a més, "aconseguiran" un Règim Especial de Balears (REB) "per pagesos" sobre la base d'ajudes europees que compensin la insularitat.

"Tornarem a donar-li la importància que mereix al sector agrari i ramader i amb nosaltres cobraran les ajudes de la Unió Europea als 30 dies de justificar la inversió i no als dos anys i mig, com passa ara", ha explicat Company durant una visita a la 'Fira de ses Vaques' de Campos. Així mateix, ha reiterat que els 'populars' recuperaran la Llei Agrària de l'anterior legislatura per "dignificar" el sector primari.

Preguntat per la possibilitat d'instaurar noves ajudes europees a pagesos diferents de la Política Agrària Comunitària (PAC), Company ha sostingut que els 'populars' treballaran a la Unió Europea per aconseguir REB agrari.

"Serien ajudes de la Unió Europea que compensin els efectes negatius de la insularitat a Mallorca, la doble insularitat de Menorca i Eivissa i la triple insularitat de Formentera", ha explicat Company, qui ha assegurat que l'eurodiputada 'popular' i candidata del PP al Parlament Europeu, Rosa Estaràs, "tocarà totes les portes" de la UE.

"El Govern actual ofega al sector agrari i no li agrada ni la pagesia, ni la ramaderia ni està interessat en un sector que cuida el 80 per cent del territori de Balears", ha considerat Company, qui ha assegurat que el PP "estarà al costat dels pagesos".