Company qualifica de "aixecada de camisa" l'aprovació del REB i demana una "reacció contundent" de la "societat civil"

Publicado 25/2/2019 14:32:04 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP en el Parlament, Biel Company, ha qualificat de "presa de pèl" l'aprovació del Règim Especial de Balears (REB) i ha instat la societat " civil i empresarial" a "tenir una reacció contundent" davant el "frau i l'engany" del REB.

En roda de premsa, Company ha assegurat que el document aprovat el divendres en el Consell de Ministres "no afegeix res de nou" al règim fiscal de Balears de 1998 i ha recordat que el descompte del 75 per cent per a residents en viatges interilles i a la Península "el va aconseguir el Govern de Mariano Rajoy".

"Votar aquest REB i votar res és el mateix, és una presa de pèl i un engany", ha apuntat Company després de ser preguntat per la votació del PP en relació al REB al Congrés dels Diputats.

"No hi ha res que no estigués, és molt trist i decebedor aquest final de legislatura de la presidenta del Govern, Francina Armengol, en prendre-li el pèl a la societat i al teixit empresarial de Balears", ha censurat el portaveu 'popular'.

A més, ha afirmat que l'aprovació del REB via decret llei és "una pallassada perquè el president del Govern, Pedro Sánchez, vingui a Balears a fer un míting" i ha declarat que "per culpa d'Armengol Balears no té 380 milions en fiscalitat o inversions directes".

En la mateixa línia, ha assenyalat que "parlar d'electrificació i del segon cable elèctric" a Menorca "està més vist que el còmic" i ha censurat que, a l'apartat relatiu al factor d'insularitat del document, "s'ha copiat gairebé textualment" la proposta de l'exministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro. "Aquest REB no estableix cap dotació de fons", ha sostingut.

Així mateix, Company ha criticat "l'actitud" de MÉS per Mallorca i s'ha referit a la formació ecosobeiranista com a "gos falder" d'Armengol. "No sé quina metamorfosi han sofert del divendres a aquest dilluns, perquè és clar que aquest REB no aporta gens a Balears".

EL PP VOTARÀ CONTRA LA LLEI DE CONSULTES

D'altra banda, el portaveu 'popular' ha avançat que el PP votarà "en contra" de la Llei de Consultes que, previsiblement, s'aprovarà en el ple d'aquest dimarts en el Parlament.

Així, Company ha considerat que "es fan lleis que no aporten res" i ha explicat que l'Executiu autonòmic "hauria de dedicar-se a solucionar la vida dels ciutadans en lloc de crear lleis que generin problemes als ciutadans".

A més, ha apuntat que en la sessió de control al Govern el PP "ha canviat" dues preguntes perquè els diputats 'populars' "li preguntin al Govern sobre el REB" i sobre la situació del director del museu d'Es Baluard.

Finalment, ha avançat que el PP votarà a favor de la Reforma del Reglament del Parlament i de la Llei de Voluntariat.