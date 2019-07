Company: "Si Armengol hubiera encontrado su propia herencia de un Govern del PP la hubiera criticado mucho"

Publicado 4/7/2019 13:33:20 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP balear, Biel Company, ha afirmado este jueves que si la presidenta del Govern, Francina Armengol, que repite por segunda legislatura consecutiva, "hubiera encontrado su propia herencia de un Govern del PP la hubiera criticado mucho".

En una entrevista en 'IB3 Radio', recogidas por el PP en un comunicado, Company ha señalado que "el Govern nombrado por Armengol es continuista", con "un gran número" de cargos que repiten, lo que les lleva a pensar que "la gestión de sus áreas no será mejor en esta legislatura y se mantendrán los mismos tics".

De esta manera, Company ha señalado que "durante la pasada legislatura no sólo no se han sabido solucionar los principales problemas de las Islas, sino que se han agravado a pesar de contar con 4000 millones de euros más de presupuesto".

Además, ha apuntado que "si Armengol hubiera encontrado su propia herencia de un Govern del PP la hubiera criticado mucho".

"El Pacte de izquierdas encontró la economía creciendo a un cuatro por ciento y la ha dejado en un dos por ciento, las listas de espera en sanidad se han disparado durante los últimos meses, las cifras de la temporada turística han empeorado, Baleares lidera el ranking de fracaso escolar; y el acceso a la vivienda y la movilidad continúan siendo grandes problemas para los ciudadanos", ha afirmado.

El presidente del PP ha hecho hincapié en que les "preocupa que el cambio de modelo económico de la izquierda lo único que produzca es decrecimiento y con ello el incremento del paro".

Por esto, Company ha destacado que "el PP liderará una oposición firme y constructiva". "Nuestra prioridad es contribuir a todo lo que sea bueno para Baleares, por ello ofrecemos pactos en materias importantes, como en turismo, educación o economía", ha remarcado.

Además, el dirigente 'popular' ha destacado que "la crisis de MÉS no se ha cerrado, lo que sin duda no es una buena forma de comenzar la legislatura para Francina Armengol". "Volvemos a estar ante un Govern '3 en 1', en el que la presidenta no tiene autoridad sobre sus socios", ha dicho el presidente del PP.