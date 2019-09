Company: "Si Sánchez segueix en la Moncloa els que tindrem dificultats per agafar el son serem els balears"

Publicado 20/9/2019 13:17:57 CET

Censura les declaracions d'Ábalos sobre el descompte de resident, que no es doni el REB i el deute dels 177 milions d'euros Prohens assegura que està a "disposició del partit" si volen que repeteixi com a candidata al Congrés

PALMA DE MALLORCA, 20 Sep.

El portaveu del Grup Parlamentari Popular, Biel Company, s'ha dirigit al president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, per les seves declaracions en les quals va dir que no dormiria tranquil amb Unidas Podemos al capdavant d'Hisenda o la Seguretat Social i ha dit que "si segueix a la Moncloa, els que tindrem dificultats per agafar el son serem els ciutadans de Balears".

En declaracions als mitjans de comunicació, el líder 'popular' s'ha expressat així amb motiu de les manifestacions del ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, que va vincular el nivell de renda amb l'ús del descompte de resident del 75% i en relació al fet que l'Executiu de Sánchez no "doni" a la Comunitat el que li correspon pel Règim Especial de Balears (REB) o "no vulgui pagar els 177 milions" que es deuen a les Illes pel sistema de finançament.

D'aquesta manera, Company ha manifestat que les declaracions d'Ábalos són "inadmissibles" i ha expressat que cal "enviar un missatge contundent": "No es pot jugar amb del descompte. És totalment necessari perquè siguem ciutadans en igualtat de condicions als de la resta d'Espanya".

En concret, Ábalos, en una intervenció aquest dimecres al Congrés va vincular el nivell de renda amb l'ús del descompte de resident i va explicar que s'està creuant dades amb Hisenda sobre el nombre de viatges i la renda dels ciutadans amb descompte per determinar "els qui es beneficien" i quantes vegades", perquè no siguin "massa els mateixos".

D'altra banda, la diputada nacional del PP, Margalida Prohens, ha manifestat que està a "disposició del partit" si es renova la confiança en ella per repetir com a candidata al Congrés en les eleccions generals del pròxim 10 de novembre.