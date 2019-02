Competència estudia la llei que prohibeix els vehicles de combustió a Balears

Publicado 8/2/2019 14:30:32 CET

MADRID, 8 Febr. (EUROPA PRESS) -

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) "està estudiant" el projecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica de Balears, que contempla la prohibició de la circulació a les Illes de vehicles dièsel des de 2025 i d'altres vehicles amb combustibles fòssils (dièsel, gasolina, gas o híbrids) des de 2035.

Així ho van confirmar fonts d'aquest organisme a Europa Press, al mateix temps que van destacar que analitzen les implicacions per a la competència i per als usuaris que té aquest projecte de Llei, que va ser denunciat per l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (Anfac) davant la Comissió Europea (CE) i el Consell per a la Garantia de la Unitat de Mercat.

La Direcció general de Mercat Interior, Indústria, Emprenedoria i Pimes de la Comissió Europea va admetre, amb data 4 de febrer d'aquest any, la denúncia presentada per Anfac sobre aquest tema, el passat 15 de gener.

Aquest dijous, el vicepresident de la Comissió Europea, Jyrki Katainen, va confirmar que la CE ha admès a tràmit aquesta denúncia per poder examinar-la i va animar a Espanya a notificar a Brussel·les les lleis restrictives amb el dièsel i altres combustibles fòssils perquè pugui donar una "resposta oficial".

Katainen va indicar que l'Executiu comunitari està pendent encara d'analitzar aquesta proposta de legislació i que, per això, encara no tenen una "postura clara" sobre aquest assumpte. "No tenim una postura clara encara sobre la proposta d'Illes Balears perquè no l'hem estudiat", va afegir.

URÍA MENÉNDEZ

Per la seva banda, fonts d'Anfac van confirmar a Europa Press que han contractat el despatx d'advocats Uría Menéndez perquè porti tot el procés de denúncia davant les autoritats comunitàries del projecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica de Balears, tal com avança 'La Información'.

Aquestes fonts van confirmar que des de l'associació s'han posat en contacte, al seu torn, amb la CNMC amb la finalitat de posar en el seu coneixement aquest projecte, que, en opinió d'Anfac contempla mesures "arbitràries, inidòneas i desproporcionades", que estan "òrfenes" de qualsevol argument tècnic i científic i que suposen "un clar incompliment del dret de la Unió Europea".

Des de l'associació de fabricants de vehicles asseguren que aquest projecte de Llei estableix una prohibició que va "molt més enllà" de les propostes marc de la CE, ja que l'enfocament comunitari aposta per descarbonitzar l'economia de la UE "des d'un punt de vista ampli i amb la contribució de tots els sectors".

"La UE aposta per fixar un camí cap a la descarbonització el 2050 que inclou estratègies d'impuls i no prohibicions", asseguren des de l'organització, al mateix temps que subratllen que aquesta mesura suposa, en la pràctica, una prohibició de compra de vehicles des de la seva mateixa entrada en vigor, perquè ningú en aquesta comunitat autònoma adquirirà un vehicle enmig de tal incertesa i menys un dièsel sabent que a partir de 2025 no podrà circular.