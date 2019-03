La compravenda d'habitatges a Balears cau un 13,7% al gener fins a les 1.416 unitats

Publicado 14/3/2019 10:21:26 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compravenda d'habitatges ha descendit en Balears un 13,7 per cent durant gener, després d'intercanviar-se 1.416 immobles, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que precisa que a nivell nacional la compravenda d'habitatges va caure un 0,2 per cent en relació al mateix mes de 2018, fins a sumar 47.645 operacions.

A més, les dades ofertes en l'Estadística de Transmissions de Drets de la Propietat de l'INE, recollides per Europa Press, reflecteixen que Balears va ser una de les comunitats amb major nombre de transmissions per cada 100.000 habitants (151).

Dels s 2.432 habitatges transmesos, 1.416 van ser compravendes, 141 donacions, dues permutes, 351 herències i 504 uns altres.

Dels 1.416 habitatges que van ser objecte de compravenda, 1.380 van ser lliures, 36 protegides, 245 habitatge nou i 1.171 habitatge usat.

Al gener, sumant les finques urbanes (habitatges, solars i altres immobles de naturalesa urbana) i les rústiques, el total de finques transmeses a Balears ha estat de 5.672, de les quals la major part de les transaccions van correspondre a habitatges, amb 2.432; 1.070 a rústiques, 1.800 altres urbanes i 370 solars.

Respecte a les 4.602 finques urbanes transmeses, 2.583 van ser mitjançant compravenda, 299 per donació, quatre via permuta, 588 per herència i 1.128 per altres vies.

Així mateix, de les 1.032 finques rústiques transmeses, 342 van ser mitjançant compravenda, 186 per donació, tres via permuta, 391 per herència i 148 per altres vies.