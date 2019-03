La concertació privada en salut ha disminuït en gairebé 2,5 milions d'euros aquesta legislatura

Publicado 26/3/2019 12:12:27 CET

Des de l'1 de gener, quan va entrar en vigor el decret de garantia de demora, només dues persones han sol·licitat ser operades a la privada

PALMA DE MALLORCA, 26 Març (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha anunciat aquest dimarts que la concertació privada en salut ha disminuït en gairebé 2,5 milions d'euros durant aquesta legislatura, si bé ha remarcat que s'ha incrementat l'activitat amb entitats sense ànim de lucre -com l'Hospital Sant Joan de Deu i Creu Roja- perquè "és necessari".

"Els mitjans propis són els que són i els tenim sempre al 100 per cent", ha explicat Gómez en la seva intervenció responent la interpel·lació plantejada per la diputada de Podem Marta Maicas. Gómez ha ressaltat l'augment de les xifres de l'activitat assistencial i ha indicat que des de l'1 de gener, quan va entrar en vigor el decret de garantia de demora, "només dues persones han sol·licitat ser operades a la privada", mentre que a la resta se'ls hi ha donat "solució dins del sistema públic".