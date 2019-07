De la Concha culpa Sánchez de "no aconseguir majories" però manté la "mà estesa" per evitar noves eleccions

Publicado 25/7/2019 18:02:00 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretària general de Podem a Balears, Mae de la Concha, ha culpat el candidat socialista a la presidència del Govern, Pedro Sánchez, de "no aconseguir majories" en la segona votació d'investidura d'aquest dijous, encara que ha sostingut que la formació "manté la mà estesa" al PSOE per negociar amb la finalitat d'evitar noves eleccions al novembre.

"El candidat Pedro Sánchez era qui tenia l'encàrrec d'aconseguir una majoria que no ha estat capaç d'aconseguir i que en 80 dies només ha sumat un vot a favor", ha sostingut De la Concha, qui assegura que aquest dijous és un dia "molt trist" per a les persones que desitgen un Govern de progrés a Espanya.

"ESFORÇ GEGANT" DE PODEM

La secretària general de Podem a Balears ha assenyalat que la seva formació ha fet un "esforç gegant" amb el "pas a un costat" del secretari general del partit, Pablo Iglesias. "Hem fet molts esforços i no sabem molt bé quin és el projecte del senyor Sánchez, molta gent tindrà avui una gran decepció", ha declarat De la Concha.

Per la seva banda, la diputada d'Unides Podem per Balears al Congrés, Antònia Jover, ha apuntat que el partit morat "sempre ha defensat" un pacte progressista per "millorar la vida de la gent".

"Hem estat disposats a formar part del Govern fins i tot quan ens van dir que els números no donaven", ha sostingut Jover, qui ha avançat que Podem "seguirà intentant-ho" fins al setembre.

"La gent no mereix que la tornin a portar a altres eleccions, seguirem constantment oberts per aconseguir un pacte progressista que millori la vida de la gent", ha resolt.