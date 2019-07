Condemnat a cinc anys de presó per intentar matar a la seva parella tirant-se amb el cotxe per un terraplè

Publicado 11/7/2019 13:59:09 CET

L'home ha acceptat els fets i se li ha rebaixat la pena

PALMA DE MALLORCA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears ha condemnat aquest dijous a cinc anys de presó a un home per intentar matar la seva parella a Mallorca llançant el cotxe en el qual viatjaven tots dos per un terraplè. Els fets van ocórrer el 2 de juliol de 2017.

Davant la Sala, l'home ha acceptat els fets i, per això, se li ha rebaixat la condemna. Inicialment, la Fiscalia li demanava una pena de set anys de presó per intent d'homicidi. A més, també li demanava vuit mesos per un delicte de maltractaments.

En la condemna, que ja és ferma i que haurà de complir, s'ha apreciat una agreujant de parentiu i un atenuant d'alienació mental i només se l'ha condemnat per un delicte d'homicidi en grau de temptativa. Així mateix, l'home haurà d'indemnitzar amb 4.690 euros a la víctima en concepte de ferides i danys en el vehicle.

L'home també haurà de sotmetre's a una ordre d'allunyament de la víctima i a la prohibició de tinença d'armes durant 10 anys.

El succés va tenir lloc al voltant de les 23.30 hores. La víctima i l'acusat, que actualment té 32 anys, circulaven amb cotxe per la carretera entre Banyalbufar i Esporles. El cotxe era propietat de la dona i el conduïa l'acusat.

Tal com ha acceptat, tots dos van començar a discutir fins que en un moment donat l'acusat li va cridar a la seva parella que "és l'hora". Ella es va espantar, va saltar del cotxe en marxa i va començar a caminar per la calçada demanant auxili.

Després d'això, l'home va detenir el cotxe, es va baixar i va arribar a peu fins on era ella. La va agafar pel coll --li va provocar símptomes d'asfíxia-- i la va arrossegar per l'asfalt uns metres agafant-la del pèl per tornar a introduir-la en el cotxe per la força.

Ja dins del vehicle, tal com sostenia la Fiscalia i ell ha acceptat aquest dijous, "va accelerar de forma sobtada la marxa, augmentant deliberadament la velocitat" i va provocar la caiguda del cotxe per un terraplè amb els dos a l'interior. La dona va sofrir una forta contusió en el rostre i diferents lesions.

El vehicle va resultar sinistre total i va ser donat de baixa, amb un valor de 3.200 euros.

Després del succés, el jutjat d'instrucció número 12 en funcions de guàrdia va emetre una ordre de protecció a la víctima --prohibició d'allunyament de l'acusat--, que tal com s'ha explicitat aquest dijous continua vigent amb les mateixes obligacions com fins ara.