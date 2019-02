Condemnen a 10 anys de presó a dos homes que van intentar matar la parella d'un d'ells, llançant-la per la finestra

Publicado 27/2/2019 11:32:24 CET

L'Audiència Provincial de Balears ha condemnat a un total de 10 anys de presó a dos homes per intentar matar la parella d'un d'ells, tirant-la per la finestra. Inicialment, la Fiscalia demanava una pena de 12 anys de presó per a cadascun d'ells.

Durant el judici, els dos homes --J.D.B. i J.S. S.-- han reconegut els fets i han assegurat estar penedits. Així, el primer ha estat condemnat a cinc anys i tres mesos de presó per l'intent d'homicidi i resistència i el segon ha estat condemnat pels mateixos fets a quatre anys i nou mesos.

Els fets van ocórrer la matinada del 23 d'octubre de 2017 a Palma i van ser presenciats pel fill menor de J.S. S. i la víctima a qui, a més de tirar-la per la finestra, li van trencar una dent i la van ofegar amb una mànega.

Segons han reconegut, J.D.B. li va pegar un cop de puny a la dona de J.S. S. que li va provocar la pèrdua d'una peça dental. Després d'això, la va tirar al terra, es va asseure sobre ella i va començar a pegar-la mentre la parella de la víctima s'asseia sobre els seus braços, impedint-li defensar-se de l'agressió.

Després, J.D.B. la va empènyer per la finestra i la dona es va quedar enganxada de les persianes del pis de baix. El veí, que dormia amb la finestra oberta, la va rescatar.

Els dos homes van baixar al seu habitatge i van començar a cridar de forma insistent per emportar-se a la víctima de tornada. De nou en el pis, la van envoltar el coll amb una mànega de la dutxa i li van ficar aigua per la boca. La Policia va arribar al poc temps.