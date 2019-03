Condemnen un metge a indemnitzar amb 26.500 euros als hereus d'una pacient a la que no va diagnosticar un càncer

Publicado 28/3/2019 13:26:49 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Març (EUROPA PRESS) -

El Jutjat de Primera Instància número 8 de Palma ha condemnat un metge digestiu a indemnitzar amb 26.500 euros als hereus d'una pacient que va morir per un càncer de pàncrees que el doctor no li va diagnosticar, i que li van trobar quan va acudir a un altre centre.

L'afectada, de 69 anys d'edat al moment de la seva defunció, havia acudit anys abans a una clínica privada per dolor a la zona estomacal. El doctor li va diagnosticar síndrome d'intestí irritable. Finalment la dona va acudir a una altra clínica privada i li van detectar el tumor en el pàncrees després de practicar diverses proves. En aquell moment, només es podia oferir a la pacient quimioteràpia pal·liativa i va morir als pocs mesos.

La jutge aprecia un error en el diagnòstic del metge demandat i una dilatació en la diagnosi del càncer de com a mínim un mes. Subratlla que el doctor va esperar un mes per una colonoscopia, mentre que en l'altra clínica, després d'una primera visita d'urgències, se li va derivar a un especialista i d'una sola vegada li van practicar quatre proves. Als tres dies va ser derivada a oncologia.

La jutge assenyala que el metge demandat sí va practicar, aproximadament un any abans de la defunció, un TAC en el qual no es va detectar la presència de cap tumor. Segons els perits que van intervenir en el judici, els tumors en el pàncrees de menys de dos centímetres no es detecten en moltes ocasions. Amb tot, considera que va poder practicar altres proves davant l'elevat nivell de sucre en sang i la important pèrdua de pes de la pacient, i amb això plantejar un diagnòstic alternatiu a la síndrome d'intestí irritable.

La jutge estima que va haver-hi un retard de dos o tres mesos en el diagnòstic imputable al metge, però que no hagués garantit la supervivència de la pacient o si podria haver optat a ser operada, per la qual cosa conclou que hi ha hagut una "pèrdua d'oportunitat" de la pacient.

La família de la morta ha estat assistida per la lletrada de l'Associació 'Defensor del Pacient', l'especialista en dret sanitari Soledad Raso. L'associació 'El Defensor del Pacient' sosté que el metge demandat va donar a la pacient "el consell d'anar a un psicòleg", segons ha indicat en un comunicat.