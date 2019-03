Condemnen a un octogenari a un any i 11 mesos de presó per intentar asfixiar amb un coixí a la seva dona

Publicado 22/3/2019 12:15:44 CET

Després d'acceptar els fets, se li ha suspès la pena a canvi que estigui en llibertat vigilada durant cinc anys

PALMA DE MALLORCA, 22 Març (EUROPA PRESS) -

Un home de 84 anys ha estat condemnat aquest divendres per l'Audiència Provincial de Balears a un any i 11 mesos de presó per intentar asfixiar amb un coixí a la seva dona mentre ella estava dormida. Els fets van ocórrer el 2018 a Menorca.

En la vista oral, l'home ha reconegut els fets després d'arribar a un pacte entre les parts -acusació i Fiscalia-- pel que se li suspendrà la condemna a condició que estigui en llibertat vigilada durant cinc anys, no s'absenti de Mallorca sense autorització i no s'apropi ni es posi en contacte amb la víctima. A més, haurà de sotmetre's a tractament psiquiàtric obligatori.

Per aconseguir aquest acord, s'ha considerat que al moment dels fets, el processament, ja en llibertat, tenia les capacitats "volitives i cognitives considerablement disminuïdes però no anul·lades" en patir una "deterioració cognitiva" a causa d'un "estatus epilèptics i una disfunció neuronal difusa".

Segons ha acceptat, el passat 22 d'octubre de 2018, va accedir al dormitori de la dona, va encendre la llum i, sense emetre cap paraula, es va abalançar contra ella amb un coixí per tapar-li les vies respiratòries. No obstant això, la dona va aconseguir desfer-se'n i tots dos van caure al terra. Ella es va marxar arrossegant-se pel terra fins al pati exterior de l'habitatge per demanar ajuda, cridant "Socors, ajuda, em vol matar! (ajuda, em vol matar)". Mentrestant, el processament li pegava cops de puny a l'esquena.

Ja al pati, l'home la va empènyer contra un mur baix i la seva esposa va caure contra el terra. Aquí, la va agafar fortament del pèl però en aquest moment van poder intervenir els veïns.

La dona va sofrir diferents lesions a la cara, ulls, nas i en les extremitats superiors i inferiors.