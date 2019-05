Condemnen a tres anys de presó a un jove per pegar un cop de puny a un altre a s'Arenal

Publicado 24/5/2019 13:40:38 CET

La víctima, que intentava evitar una agressió a una altra persona, va sofrir complicacions visuals i paràlisi elàstica en una cama pel cop

PALMA DE MALLORCA, 24 Maig (EUROPA PRESS) -

L'Audiència Provincial de Balears ha condemnat a tres anys de presó a un jove de 22 anys per pegar un cop de puny a un altre, a qui li va causar complicacions visuals i paràlisi elàstica en una cama. Els fets van ocórrer al juliol de 2017 a s'Arenal.

Inicialment, la Fiscalia li reclamava una condemna de quatre anys de presó, però després d'arribar a un acord entre les parts se li ha rebaixat la pena de presó en un any.

A més haurà de pagar una indemnització de 145.700 euros perquè la víctima va sofrir "pèrdua de qualitat de vida", punts de seqüela, perjudici estètic, entre altres dolències. El processament també haurà de pagar les costes.

Tal com ha acceptat aquest dijous, després de deslligar-se una discussió per motius desconeguts, el jove va intentar agredir una persona amb una cadira. Davant això, diverses persones van intercedir per impedir-ho, entre elles la víctima, que va rebre un fort cop de puny a la cara. Va caure derrocada al sòl, on va quedar inconscient.

A conseqüència del cop, la víctima va sofrir un traumatisme cranioencefàlic greu amb hematoma subdural i efecte massa, hemorràgia subaracnoidea i contusions, amb paràlisi elàstica de membre inferior dret. També va sofrir complicacions visuals, si bé va conservar l'agudesa visual en tots dos ulls.

Va ser ingressat a l'Unitat de Vigilància intensiva (UCI) durant 26 dies amb sedació i intubació. Com a seqüeles sofreix alteracions cognitives lleus, camp visual disminuït, perjudici estètic i problemes per caminar, pel que empra andador.