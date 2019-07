La confiança empresarial puja un 1,1% al tercer trimestre de 2019 a Balears

Publicado 11/7/2019 11:20:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'Indicador de Confiança Empresarial Harmonitzat (ICEA) ha pujat un 1,1 per cent en Balears al tercer trimestre d'aquest any respecte al trimestre anterior, segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

A Balears, el 65,1 per cent dels establiments empresarials opinen que la marxa del seu negoci serà normal en el trimestre que comença, mentre que un 20,4 per cent creuen que serà favorable i el 14,5 per cent preveu que sigui desfavorable.

Aquestes dades van en línia de les opinions respecte a la situació d'aquest trimestre: el 61,3 per cent de les empreses de Balears creu que els resultats han estat normals, el 21,8 per cent els valora com a favorables i el 16,9 per cent com a desfavorables.