Confirmen l'acomiadament procedent a una 'kelly' que va fingir estar malalta per poder anar a l'església

Publicado 17/1/2019 14:05:20 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Gen. (EUROPA PRESS) -

La Sala social del Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) ha confirmat la procedència de l'acomiadament d'una cambrera de pisos que va fingir sofrir una gastroenteritis per poder anar a una celebració religiosa en un dia que li tocava treballar.

Segons la sentència, la dona va sol·licitar lliurar el diumenge 13 de novembre de 2016 per poder assistir a una celebració religiosa que tenia lloc a una església evangèlica de Palma. Tot i que li van dir que no podia lliurar per "necessitats del servei", la dona va contestar als seus superiors que "igualment" aniria a la celebració i va demanar que li descomptessin el dia.

Després de gaudir dels seus dies de descans --9 i 10 de novembre--, la dona va al·legar sofrir una gastroenteritis i va romandre en situació d'incapacitat temporal entre l'11 de novembre i el 15 de novembre, gaudint del seu descans setmanal els dos dies següents.

El dia 13 de novembre, a les 11.45 hores la dona va acudir a la celebració a un centre religiós de Palma i va romandre-hi fins a les 19.00 hores, segons es va poder constatar mitjançant un seguiment detectivesc.

Després d'això, el 24 de novembre, l'empresa, a la qual portava treballant-hi des d'abril de 2008, li va comunicar un acomiadament disciplinari per dues faltes greus (simular una malaltia i frau, deslleialtat o abús de confiança).

Amb això, una primera sentència d'instància declarava la improcedència de l'acomiadament perquè, entre altres motius, no quedava clar que la demandant hagués de guardar llit o repòs per la dolència i considerava una "casualitat feliç en excés" que la dona estigués de baixa els dies que havia sol·licitat i l'empresa li havia denegat. A més, la sentència deia també que la situació es trobava sota la cobertura d'un "document oficial de baixa mèdica la validesa de la qual no ha estat impugnada".

"CASUALITAT FELIÇ EN EXCÉS"

No obstant això, la sentència del TSJIB considera que no es pot acceptar que es tractés d'una casualitat feliç en excés" ja que la dona va dir que encara que li neguessin el dia lliure aniria a la celebració i va demanar que li descomptessin el dia. D'aquesta manera, manifesta que "res va haver-hi de casual a la baixa". "Més aviat ens trobem davant una situació cercada (...) per intentar justificar l'absència al lloc de treball i la desobediència a les ordres de l'empresa", asseguren.

A més, indiquen que en dolències com la gastroenteritis, els metges d'atenció primària han de "partir de les manifestacions del malalt i no estan a resguard de possibles enganys".

A la seva argumentació, el TSJIB afirma a més que "és notori que les baixes de curta durada constitueixen una de les borses de frau més importants dins el sistema de salut i aquest tipus d'abusos mereixen el màxim retret doncs perjudiquen no solament a l'empresa sinó al sistema de Seguretat Social, que amb escassos recursos ha d'atendre a veritables situacions de necessitat".

Amb això, la Sala assenyala que el que justifica l'acomiadament "és l'ús fraudulent" dels mitjans que el sistema posa a la disposició dels treballadors, per atendre a les seves necessitats de salut "amb la finalitat d'anul·lar el poder d'organització i adreça de l'empresari".

Per aquests motius, estimen el recurs de l'empresa contra la sentència del Jutjat social número 2 de Palma, la deixen sense efecte i, d'aquesta manera, declaren procedent l'acomiadament de la demandant.