Confisquen 821 quilograms de droga en els últims dos anys a Balears

Publicado 28/1/2019 15:22:02 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Gen. (EUROPA PRESS) -

Els Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat han confiscat 821 quilograms de droga en Balears durant els dos últims anys, entre les quals destaca la presència de cocaïna, amfetamina, metamfetamina, marihuana i haixix.

En roda de premsa, el cap de l'Àrea de Sanitat i Política Social de la delegació del Govern, Raúl Izquierdo, acompanyat de la delegada del Govern a Balears, Rosario Sánchez, ha detallat que s'han decomissat 322 partides procedents de processos judicials i uns 1.700 decomisos de sanció administrativa.

El material confiscat procedeix de les quatre illes i de les institucions de Vigilància Duanera, Guàrdia Civil, Policia Nacional, Policia Local i Centres Penitenciaris. A més, Izquierdo ha destacat que aquest any hi ha hagut "poques substàncies noves" elaborades a força de la modificació de molècules amb la finalitat de "despistar l'annex de la normativa".

En aquest sentit, el cap de l'àrea de Sanitat i Política Social ha explicat que existeixen convenis internacionals de lluita contra el trànsit de drogues que inclouen llistats tancats que cataloguen les substàncies. "Un canvi en la molècula se surt de l'annex i no es pot considerar droga fins que no es fiscalitza", ha afegit.

Per la seva banda, Izquierdo ha destacat l'operació que a l'agost va dur a terme l'Àrea Regional de Vigilància Duanera en la qual es va interceptar un iot que transportava 289 quilograms de cocaïna d'alta puresa procedents de Colòmbia a 15 milles de la costa oest eivissenca.

Per la seva banda, Sánchez ha afirmat que "el treball de coordinació" dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat "dóna els resultats" i "demostra la seva importància". En aquest sentit, la delegada del Govern a Balears ha valorat positivament el treball de "dipòsit, anàlisi i col·laboració amb la justícia" de l'Àrea de Salut i Política Social de la delegació del Govern per a la persecució d'aquests delictes.

Finalment, Sánchez ha agraït a Tirme i al Consell de Mallorca el seu treball de col·laboració per "cedir les instal·lacions de Son Reus" per destruir les partides de droga confiscades durant l'últim any a Balears.

CONTINUEN LES INVESTIGACIONS SOBRE ELS ASSALTS A HABITATGES A EIVISSA

Preguntada pels assalts a habitatges comesos per uns encaputxats aquest cap de setmana a Eivissa, la delegada del Govern ha concretat que "de moment no hi ha novetats" i ha destacat que el director insular d'Eivissa està en "contacte continu" amb les forces de seguretat per "continuar amb els treballs de seguretat" a l'illa.

D'altra banda, respecte a la desaparició del veler 'Dreamland', Sánchez ha declarat que "s'estan investigant les circumstàncies de la desaparició".