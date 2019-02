El Consell aporta més de 320.000 euros per reformar la casa consistorial, el casal de Son Dameto i enllumenat de Búger

Publicado 21/2/2019 17:15:51 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Febr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha aportat un total de 321.224,46 a l'Ajuntament de Búger amb els quals s'han pogut dur a terme actuacions de millora en el municipi com, per exemple, la reforma de la casa consistorial, el casal de Son Dameto i l'enllumenat.

En un comunicat emès pel Consell, s'ha informat que aquests diners procedeixen dels diferents Plans de subvencions que la institució insular té en marxa i, en aquest sentit, el conseller de Desenvolupament Local, Joan Font, el director insular de Cooperació Local i Caça, Joan Manera i la directora insular de Patrimoni, Kika Koll, han visitat les obres acompanyats per l'alcalde del municipi, Rafel Capó.

Durant la trobada, Capó ha explicat als representants del Consell que des de l'Ajuntament "se segueixen fent inversions concretes i petites amb l'objectiu donar solucions als problemes que més sofreixen els habitants de Búger".

En termes més específics, entre els projectes iniciats dins del Pla Especial d'inversions de competència municipal es troben la reforma interior de l'edifici consistorial del poble i la reforma interior del menjador del casal de Son Dameto amb una subvenció de 215.394 euros.

En relació al Pla especial d'estalvi i eficiència energètica i vehicles elèctrics, l'Ajuntament ha realitzat obres de substitució de l'enllumenat públic per dispositius LED, amb una inversió de 28.019 euros. Així mateix, Búger també ha rebut una subvenció per valor de 105.829 per fer front a les despeses corrents.