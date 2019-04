El Consell celebra entre aquest dijous i dissabte les 'Jornades de Patrimoni Immaterial: Temps de festa'

Publicado 24/4/2019 16:46:14 CET

El Consell de Mallorca celebrarà entre el 25 i el 27 d'abril les 'Jornades de Patrimoni Immaterial: Temps de festa', que se centraran a "les festes populars, les festes declarades d'interès cultural, el paper que té la dona, la música que les caracteritza, així com en la relació entre religiositat i neofesta".

En un comunicat, la institució insular explica que posarà sobre la taula el "debat de les neofestes" a través d'aquestes jornades, que també inclouen un cicle que el departament de Cultura, Patrimoni i Esports ha impulsat aquests últims anys entorn de "diferents aspectes del patrimoni immaterial".

Així, l'esdeveniment, organitzat des del Servei de Patrimoni del Consell, cercarà "aglutinar diversos conceptes que defineixen les festes populars": els espais de vida quotidiana, la gastronomia, la música, l'oralitat i la vestimenta.

Respecte al concepte de "neofestes", el Consell ha previst per al dissabte la taula rodona 'Festa, religiositat i neofestes'. Participaran l'antropòleg Marcel Pich, així com el rector de la parròquia de Pollença, Francesc Vicens Gomila; els confrares Lluís Mas i Elena Ballester; la representant de la festa de la Beata Laura Estaràs com, i la regidora de Cultura del Sineu, Magdalena Genovart.

Concretament, l'obertura de les jornades serà aquest dijous a les 19.00 hores en el Convent dels Caputxines de Palma, amb una conferència i concert a càrrec del músic Ferran Pisà, qui exposarà les últimes investigacions realitzades per 'El Cançoner de la família Brondo, un manuscrit de música del s. XVII'.

Així mateix, l'esdeveniment comptarà amb la participació d'experts en etnologia, com el director del Museu Etnològic de Barcelona, Pep Fornés; la musicóloga Bàrbara Durán; la cantant Miquela Lladó; els antropòlegs Marcel Pich i Manuel Delgado; representants de confraries; impulsors de festes com la Mucada i la Beata, i amb activistes de la cultura popular, com Toni Torrens.

Les activitats són gratuïtes i requereixen inscripció per correu electrònic, a patrimoni@conselldemallorca.net, o per telèfon, cridant el 971.219.818.