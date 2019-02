Consell.- El Col·legi de Psicòlegs rebrà una subvenció de 139.950 euros per a serveis de suport en emergència

Publicado 15/2/2019 16:15:59 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autoritzat aquest divendres una subvenció de 139.950 euros per al Col·legi Oficial de Psicologia de Balears per finançar serveis de suport psicològic a persones en situació d'emergència per a l'any 2019.

La subvenció s'ha acceptat a proposta de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera -de qui depèn Emergències-, en compliment de la Llei del Sistema Nacional de Protecció Civil, atès que la resposta immediata a les emergències de protecció civil inclou atenció psicològica d'urgència.

Per això, històricament el Col·legi Oficial de Psicologia ha col·laborat amb l'Administració, a través de l'112, mitjançant diferents fórmules. Durant 2018, el Col·legi va realitzar un total de 293 intervencions d'assistència psicològica amb el servei 112.

Els equips d'intervenció psicològica han d'estar integrats per psicòlegs especialitzats.