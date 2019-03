El Consell considerarà declarar la Marxa 'Lluc a Peu' activitat d'interès cultural

Publicado 14/3/2019 16:58:13 CET

El ple del Consell de Mallorca ha aprovat aquest dijous una moció, presentada per Cs, per la qual la institució insular es compromet a considerar que les marxes 'Lluc a Peu' -tant de Palma com de la Part Forana- siguin declarades activitats d'interès cultural, una vegada s'aprovi el reglament que regula aquesta figura.

L'objectiu de la moció era oferir major protecció a aquesta activitat, segons ha informat Cs en una nota de premsa en la qual ha indicat que l'aprovació del reglament s'espera "en breu".

La declaració permetria als organitzadors accelerar tots els tràmits administratius necessaris per dur a terme les marxes. Així mateix, la ponència tècnica de Patrimoni prendrà en consideració que siguin candidates a ser declarades Festes d'Interès Cultural.

AJUDES PER A ENTITATS QUE CONSERVEN COL·LECCIONS PATRIMONIALS

A més, el ple ha aprovat, dins d'una altra moció de Cs, una línia d'ajudes per a entitats sense ànim de lucre que conserven i exhibeixen col·leccions amb peces variades del patrimoni mallorquí, de la qual podrà beneficiar-se el Museu d'Arts Decoratives.

Des de Cs han ressaltat que el museu "recentment havia anunciat que hauria de tancar les seves portes el proper mes d'abril si no rebia cap suport institucional".

Per a la portaveu de Cs en el Consell, Catalina Serra, aquests dos compromisos "permetran als mallorquins tenir la garantia de poder comptar amb dos elements importants de la seva cultura".

DENUNCIEN QUE LES PROPOSTES DE L'OPOSICIÓ "ES QUEDEN EN UN CALAIX"

D'altra banda, el ple ha rebutjat una altra proposta de Cs que demanava un informe sobre el grau de compliment de les propostes aprovades al llarg de la legislatura. Per a la consellera de Cs Cristina Fiol "és una llàstima que el Consell hagi adduït problemes de terminis per no posar en marxa una mesura que cerca major transparència de cara a la ciutadania".

"Les propostes de l'oposició que s'aproven en el ple solen quedar-se en un calaix, i això no pot seguir passant", ha protestat.

Finalment, les conselleres de Cs han preguntat en el ple per les mesures adoptades pel Departament de Territori i Infraestructures en aquesta legislatura per reduir la sinistralitat en els punts negres de les carreteres mallorquines, així com per la situació del Velòdrom de Tirador.