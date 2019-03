El Consell destina deu milions d'euros als ajuntaments de Mallorca per a inversions de competència municipal

Publicado 4/3/2019 18:48:57 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca destinarà un total de deu milions d'euros a tots els ajuntaments de Mallorca, excepte el de Palma, com a part de la nova convocatòria de subvencions 2018-2019 per dur a terme obres d'inversions de competència municipal i l'adquisició de vehicles i immobles per a la prestació de serveis municipals.

Segons ha informat el Consell en un comunicat, el president de la Institució insular, Miquel Ensenyat, ha manifestat que "la voluntat del Consell sempre ha estat la de potenciar el municipalisme i que els diners públics es puguin revertir en les economies locals".

Així mateix, ha explicat que la finalitat d'aquesta convocatòria és cooperar amb els ajuntaments de Mallorca en l'execució d'aquestes obres i projectes per fomentar l'economia dels municipis.

L'acte ha tingut lloc a sa Quintana de Sineu, on ha assistit també el conseller insular de Desenvolupament Local, Joan Font, el director insular de Cooperació Local i Caça, Joan Manera, l'alcalde de Sineu, Miquel Gelabert, i l'arquitecte Xavier Mulet, que ha aprofitat per explicar la reforma de la coberta de l'edifici.

Un dels requisits més destacables d'aquesta nova subvenció és que un mínim d'un 20 per cent dels diners sol·licitats per cada ajuntament ha d'anar destinat a millorar les condicions d'accessibilitat universal de les equipaciones i edificis públics, així com dels espais d'ús públic de titularitat municipal. En aquest sentit, Font ha assegurat que aquest requisit té com a objectiu "fer complir la normativa en matèria d'accessibilitat universal que existeix a Balears".

D'aquesta manera, cada ajuntament ha presentat un màxim de cinc actuacions comptant amb obres, vehicles i immobles; el conjunt de les actuacions han de ser d'un import igual o superior a 10.000 euros (IVA inclòs) i en cap cas l'import de la despesa subvencionable pot ser superior al valor del mercat.

Les subvencions d'aquesta convocatòria es podran destinar a sufragar despeses compreses des de dia 1 de gener de 2018 fins al 30 de desembre de 2019.