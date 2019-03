Consell.- El Govern aprova el conveni per gestionar la xarxa d'atenció de salut mental de Menorca

Publicado 28/2/2019 16:38:12 CET

MENORCA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autoritzat aquest dijous la signatura del Conveni entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i el Consell Insular de Menorca per gestionar la xarxa de recursos socials per a persones amb diagnòstic de salut mental i necessitat de suport extens a Menorca.

Mitjançant aquest conveni, la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació destinarà un total de 769.708 euros a finançar places i serveis dirigits a les persones amb trastorn mental a l'illa, ha informat el Govern.

Aquesta aportació a la institució insular permetrà finançar 22 places de servei ocupacional a Maó, per un import de 361.257 euros; dues places d'habitatges supervisats també a Maó, per un import de 135.865 euros; i altres 272.582 euros corresponen al finançament d'un mòdul per a deu persones del servei de suport a l'habitatge.