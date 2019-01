Consell.- El Govern autoritza les condicions bàsiques d'endeutament a llarg termini per 2019

Publicado 18/1/2019 14:46:29 CET

Autoritza l'emissió de deute i la concertació de crèdits de fins a 1.120 milions

PALMA DE MALLORCA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprovat aquest divendres les condicions bàsiques d'endeutament de la Comunitat Autònoma per l'any 2019, que autoritza l'emissió de deute i la concertació de crèdits de fins a 1.120 milions, dels quals prop de la meitat s'obtindran dels mercats.

En concret, per 2019, Balears obtindrà prop del 50 per cent de l'endeutament previst als mercats financers privats -en concret 517 milions per aquesta via- i la resta es mantindrà a través del compartiment Facilitat Financera del Fons de Finançament de les Comunitats Autònomes, un dels mecanismes de liquiditat de l'Estat.

El Govern va aprovar la setmana passada l'adhesió a aquest instrument per l'any 2019, amb el qual preveu finançar deute de 603 milions d'euros en aquest exercici. Balears ja es va adherir a aquest mecanisme l'any passat i va sortir del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) gràcies al compliment dels objectius de dèficit, deute i regla de despesa.

Per l'any 2021, es preveu aconseguir el 100 per cent de les necessitats de finançament als mercats financers, sense recórrer als mecanismes de liquiditat de l'Estat.

L'acord també autoritza la concertació d'operacions de crèdit a llarg termini fins a un import de 200 milions d'euros per refinançar i cancel·lar operacions de finançament de la pròpia Administració i els ens del sector públic autonòmic, sempre que no impliquin cap augment de l'endeutament net considerat en conjunt, entre altres mesures.

Durant 2019, el Govern continuarà amb el procés iniciat els últims anys de renegociació de l'endeutament per millorar les condicions financeres de la cartera de la Comunitat Autònoma.